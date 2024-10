Mantener tamaños de porciones saludables para tu perro puede parecer complicado, sin embargo, hay una serie de cosas que puedes considerar para asegurarte de que no estás sobrealimentando a tu perro. Una vez que hayas identificado el tamaño correcto de la porción de tu perro, usa balanzas para cada comida para mantener cantidades precisas cada vez. Es fácil subestimar cuánto le estás dando de comer a tu perro.



No agregues comida humana a la ración de tu perro, ya que esto puede alterar el equilibrio nutricional y la ingesta de calorías que necesitan.



Si le estás dando golosinas a tu perro, tome nota de las calorías y réstelas de su porción diaria para asegurarte de que no esté comiendo en exceso. Las golosinas no deben ocupar más del 10 % de las raciones diarias de un perro. Alternativamente, toma croquetas de las raciones de tu perro para usarlas como golosinas significa que puede estar seguro de que tu perro está obteniendo el equilibrio correcto de nutrientes y manteniendo la cantidad correcta de calorías.