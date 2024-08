Perguntas frequentes

A introdução de um novo alimento na dieta do seu animal de estimação deve ser feita gradualmente ao longo de 5 a 7 dias para evitar a possibilidade de transtornos digestivos. Sugerimos:

• Misturar 25% do novo alimento com 75% do alimento anterior do seu animal de estimação durante 2 ou 3 dias

•Depois misturar os dois alimentos a 50% e 50% durante 2 ou 3 dias

•Posteriormente misturar 75% do novo alimento com 25% do alimento anterior durante 2 ou 3 dias

• Agora já pode alimentar o seu animal de estimação com 100% do novo alimento.