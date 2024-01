Após 10 anos de pesquisa, criámos a primeira dieta através de uma ferramenta de diagnóstico concebida para cães com reações alérgicas. Esta dieta é uma solução nutricional inovadora que ajuda animais de estimação com alergias alimentares extremas. Feitos com proteínas extensivamente hidrolisadas (oligopeptídeos), estes croquetes podem ser digeridos facilmente sem serem detetados por sistemas imunitários excessivamente sensíveis.