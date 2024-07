A nossa profunda compreensão das necessidades dos cães e dos gatos é o que nos permite oferecer a nutrição saudável para animais de estimação mais precisa do mundo. Nunca paramos de aprender e nunca tomamos nada como garantido. É por isso que colaboramos com os principais especialistas a nível científico, médico-veterinário e comportamental e mantemos um diálogo contínuo com tutores de cães e gatos de todo o mundo.