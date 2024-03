A abordagem nutricional da Royal Canin

Na Royal Canin, centramos os nossos esforços na identificação das necessidades exclusivas dos cães e dos gatos domésticos. Tudo o que fazemos é cuidadosamente planeado para criar fórmulas nutricionais de elevada precisão, de forma a ajudar os animais a ter uma vida longa e saudável. Todos os nossos produtos são sujeitos a investigação profunda e desenvolvidos, não de acordo com as tendências da nutrição humana ou as preferências do tutor do animal de estimação, mas através da ciência nutricional inovadora e da observação de gatos e cães.