O alimento para o meu cão ou gato é nutritivo?

Coloque as necessidades individuais do seu animal de estimação em primeiro lugar

Deve ser selecionado um perfil nutricional ótimo com base nas necessidades do animal de estimação: raça, fase da vida, estilo de vida, preferências individuais e estado de saúde. A partir daí, são incorporados ingredientes de elevada qualidade e altamente digeríveis, que podem ser combinados da melhor forma para corresponder ao perfil nutricional desejado. Esta é a chamada abordagem focada nos os nutrientes.



Este método garante que os alimentos para animais de estimação fornecem energia suficiente, com as quantidades adequadas de proteínas, gorduras e hidratos de carbono para o animal de estimação. Isto significa também que os requisitos nutricionais para um desenvolvimento físico e uma manutenção saudáveis são cumpridos, contendo todos os aminoácidos, vitaminas, sais minerais e ácidos gordos essenciais.



Os animais de estimação com problemas de saúde, como problemas de pele ou questões relacionadas com o trato urinário (por exemplo), podem necessitar de uma solução nutricional mais adaptada, através de níveis específicos de antioxidantes, ácidos gordos, vitaminas e sais minerais. Outros podem beneficiar de formulações direcionadas para um cuidado especial, com nutrientes muito específicos que podem ter um teor mais limitado, ou então ser adicionados, para dar resposta a problemas de saúde específicos.



Na Royal Canin, sempre defendemos uma abordagem direcionada para os nutrientes. É assim que desenvolvemos soluções nutricionais individualizadas para gatos e cães, tendo em conta com todas as necessidades nutricionais individuais. Para obter mais informações, explore a nossa linha de nutrição para animais de estimação ou fale com o seu médico veterinário.