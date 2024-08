A comida confecionada em casa é uma escolha saudável para o meu gato?

Os gatos também podem recusar-se a comer simplesmente porque o alimento é novo, porque não gostam do seu aroma ou se já tiverem tido dificuldades em digeri-lo no passado. Na verdade, em alguns gatos o seu aparelho digestivo reage bem a variações alimentares bruscas. O seu trato digestivo representam apenas 7% do peso corporal comparativamente aos humanos, cujo trato digestivo representa 11% do peso corporal. Isto significa que os alimentos transitam pelo corpo dos animais mais rapidamente, sendo alguns deles menos capazes de tolerar e digerir uma grande variedade de alimentos, sem sentir perturbações gastrointestinais.



A rotina diária de alimentação do seu gato também pode representar um desafio, se lhe der comida caseira. Qualquer comida fresca para gato tem uma vida útil muito mais curta do que a dos alimentos secos e só deve ser mantida no comedouro por um curto período de tempo. Se não for consumida rapidamente, estará a colocar em causa a higiene alimentar, o que pode ser perigoso para si e para o seu gato.

A comida confecionada em casa é adequada para o meu gato?

É possível confecionar em casa comida caseira para gatos que seja considerada de elevada qualidade. No entanto, encontrar o equilíbrio nutricional correto exige perícia e disponibilidade de tempo.



Em 2013, um estudo analisou 200 receitas de dietas caseiras e determinou que mais de 95% eram deficientes num ou mais nutrientes essenciais. Tal como demonstrámos, essas deficiências podem ter consequências significativas para a saúde dos gatos3.



Embora alimentar o seu gato com carne fresca possa ser satisfatório, o mais importante para o seu gato é o valor dos nutrientes que estará a ingerir. O seu gato depende de si para o alimentar com uma solução nutricional completa e equilibrada, sendo por isso importante ter em consideração todas as necessidades nutricionais únicas do animal antes de escolher um regime alimentar específico.



É possível que opte em vez disso por um alimento comercial já preparado, completo e nutricionalmente equilibrado, como um dos produtos da Royal Canin. Estes alimentos são cuidadosamente preparados seguindo os mesmos protocolos higiossanitários que se utilizam na indústria de alimentos para consumo humano, além de serem feitos à medida e com a máxima precisão para se adequarem à idade, à raça, estado de saúde e ao estilo de vida do seu gato. Muitas vezes, são também uma alternativa mais económica, prática e fácil de utilizar do que a comida caseira para gato.