Exemplos de fontes de fibras

Entre os ingredientes que contêm fibras encontramos a cenoura, a beterraba e o trigo, por exemplo.

Qual a função das fibras?

As fibras são hidratos de carbono complexos que são resistentes à digestão no intestino delgado e desempenham uma função importante na regulação e saúde do trato gastrointestinal.

Benefícios das fontes de fibras

A fibra é utilizada para ajudar a regular problemas do trânsito digestivo e facilitar a eliminação fecal, mantendo a saúde da mucosa do intestino grosso e o equilíbrio do microbioma. As fibras fornecem aos animais de estimação pouca ou nenhuma energia, o que significa que quando são consumidas permitem que os gatos e cães se sintam saciados sem ser necessário ingerirem um número tão elevado de calorias. É por esta razão que a fibra é um ingrediente muito útil nalgumas dietas para perda e controlo de peso da Royal Canin.