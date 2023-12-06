A saúde deles começa pelo cuidado com o peso
Um peso saudável não é medido apenas numa balança
Pesar o seu cão não é a única forma de verificar se está com excesso de peso. Pode saber se o seu cão está no peso saudável perguntando ao seu médico veterinário como avaliar a sua condição corporal.
A saúde depende da atividade
A atividade é fundamental para manter o seu cão estimulado e com um peso saudável. A quantidade de exercício varia em função da idade, peso e raça.
As doses de alimento saudáveis são mais pequenas do que se pensa
Muitos tutores de animais de estimação pensam que o seu cão precisa de mais comida do que realmente precisa. Isto significa que muitos cães são sobrealimentados, o que pode causar um aumento de peso e levar a outros problemas de saúde.
Um crescimento saudável dura uma vida inteira
Perder peso é mais difícil do que impedir o ganho de peso, por isso é importante que os hábitos e os comportamentos saudáveis sejam definidos logo desde o primeiro dia.
O sucesso deve ser medido não por atingir um "peso perfeito", mas sim por manter permanentemente o peso perdido. A menos que os maus hábitos sejam permanentemente alterados, o controlo do peso a longo prazo irá falhar.
Encontre uma Clínica Veterinária
Se estiver preocupado com a saúde do seu cão, entre em contacto com um médico veterinário para aconselhamento profissional.