Página inicialCãesDog Weight Management - Royal Canin
Golden Retriever adults running in black and white on a white background

A saúde deles começa pelo cuidado com o peso

Um peso saudável é a chave para a saúde e o bem-estar geral do seu cão. Aqui estão quatro formas simples para manter o seu cão num peso saudável e em boa forma.
Golden Retriever adult in black and white with Body Conditioning Score illustration

Um peso saudável não é medido apenas numa balança

Pesar o seu cão não é a única forma de verificar se está com excesso de peso. Pode saber se o seu cão está no peso saudável perguntando ao seu médico veterinário como avaliar a sua condição corporal.

Condição Corporal Saudável
Golden Retriever adult playing in black and white with a red ball with a stop watch illustration behind

A saúde depende da atividade

A atividade é fundamental para manter o seu cão estimulado e com um peso saudável. A quantidade de exercício varia em função da idade, peso e raça.

Atividade saudável
Golden Retriever adult in black and white eating from a red bowl

As doses de alimento saudáveis são mais pequenas do que se pensa

Muitos tutores de animais de estimação pensam que o seu cão precisa de mais comida do que realmente precisa. Isto significa que muitos cães são sobrealimentados, o que pode causar um aumento de peso e levar a outros problemas de saúde.

Dose diária saudável
Labrador Retriever puppy in black and white lying down in front of a growth curve illustration

Um crescimento saudável dura uma vida inteira

Perder peso é mais difícil do que impedir o ganho de peso, por isso é importante que os hábitos e os comportamentos saudáveis sejam definidos logo desde o primeiro dia.

Crescimento saudável

O sucesso deve ser medido não por atingir um "peso perfeito", mas sim por manter permanentemente o peso perdido. A menos que os maus hábitos sejam permanentemente alterados, o controlo do peso a longo prazo irá falhar.

Alexander J. German, Professor de Medicina de Pequenos Animais da Royal Canin;Responsável pela Clínica de Controlo de Peso da Royal Canin, Universidade de Liverpool, Reino Unido
Jack Russell Terrier Adult standing in black and white on a white background

Encontre uma Clínica Veterinária

Se estiver preocupado com a saúde do seu cão, entre em contacto com um médico veterinário para aconselhamento profissional.

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