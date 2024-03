Um peso saudável começa no início da vida do seu cachorro, com o equilíbrio certo entre nutrição e atividade.

Os filhotes devem ser alimentados com uma dieta de ração especialmente formulada para atender às suas necessidades nutricionais até que terminem de crescer. Geralmente, o seu cachorro necessita deste alimento especial dividido em 3 refeições por dia até aos 6 meses de idade. Então, você pode mudar para duas refeições por dia até o final do período de crescimento e além. Certifique-se de seguir as orientações de alimentação escritas em suas embalagens de alimentos ou consulte seu veterinário para saber a quantidade correta para alimentar seu filhote em cada refeição.

Embora seja tentador mostrar seu carinho pelo seu cachorro com guloseimas, elas devem ser oferecidas apenas em raras ocasiões, pois podem levar ao ganho excessivo de peso. É sempre melhor recompensar seu filhote acariciando-o e usando palavras de encorajamento. Você pode, no entanto, usar alguns croquetes retirados de sua ração diária como recompensa durante as sessões de treinamento do filhote. O mais importante é estabelecer os hábitos alimentares corretos desde o início.

Por fim, observe que, uma vez que seu filhote seja esterilizado ou castrado, suas necessidades calóricas diminuirão. Se você não tiver certeza sobre como ajustar as porções para o seu cachorro, é importante consultar o seu veterinário.