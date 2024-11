Se o seu cão foi submetido recentemente a uma cirurgia ou esteve doente, é possível que tenha perdido bastante peso. Conseguir que recupere um peso saudável é importante para o funcionamento eficaz dos seus órgãos vitais, mas qual é a melhor maneira de o fazer?

Qual é o peso saudável para o seu cão?

Cada cão tem um peso saudável ligeiramente diferente que é baseado na idade, na raça e no sexo. O médico veterinário conseguirá aconselhá-lo sobre o peso ideal para o seu cão e a quantidade de peso que terá de ganhar até alcançar esse objetivo. É importante obter estas informações junto do seu médico veterinário, pois pode ser fácil alimentar o seu cão em excesso e, acidentalmente, permitir que ganhe peso excessivo.

Como guia, se o seu cão tiver um peso saudável, deve conseguir sentir as suas costelas através do corpo, mas estas não devem ser proeminentes nem ser visíveis ao longe. Se as suas costelas ou outros ossos, como a pélvis, forem visíveis à distância, o seu cão está abaixo do peso recomendado.

Apoiar o aparelho digestivo do cão enquanto ganha peso

Após um período de convalescença ou doença, o aparelho digestivo do seu cão estará particularmente sensível. É essencial não "sobrecarregar" o seu trato digestivo enquanto o estiver a ajudar a ganhar peso, pois isso pode provocar-lhe dores de estômago, vómitos ou diarreia.

Uma das partes mais importantes do aparelho digestivo do seu cão é o intestino delgado. É aqui que os nutrientes dos alimentos que o seu cão come são absorvidos para serem usados pelos órgãos. É também aqui que vive a microflora (bactérias "benéficas" que contribuem para a saúde intestinal) e o maior número de células imunitárias do corpo. Por estas razões, é fundamental que qualquer dieta para ganhar peso que dê ao seu cão apoie a saúde deste órgão e do trato digestivo como um todo, sem o submeter a pressão excessiva.