Não importa se o seu cão perdeu ou ganhou peso recentemente, ou se está a tentar garantir que se mantém em forma, é importante ter a certeza de que está a fazer as coisas certas para manter o peso dele saudável e estável.

Pode ser difícil resistir ao seu cão se implorar ou ganir, e muitos tutores usam guloseimas para gerir o comportamento. No entanto, se quiser garantir que o seu cão se mantém saudável, é essencial que tenha boas práticas em casa – e que incentive todos os membros da sua família a fazer o mesmo.

Qual é o peso saudável para o seu cão?

A melhor maneira de descobrir o peso mais saudável para o seu cão é ir ao médico veterinário. Poderá dizer-lhe qual é o peso mais adequado para o seu cão de acordo com raça, sexo, idade e vários outros fatores. Muitas vezes, um peso saudável é identificado como o peso que o seu cão tinha antes de ficar obeso – mas isso pode ser difícil de definir, especialmente se o seu cão estiver com excesso de peso há muito tempo ou desde cachorro.

Alguns fatores específicos podem fazer com que o seu cão tenha tendência para aumento de peso e, por isso, manter um peso saudável é ainda mais importante. Existem várias raças que são mais propensas do que outras a ganhar peso, incluindo Beagles, Pugs, Labrador Retrievers, Cocker Spaniels, Scottish Terriers e São Bernardos. As cadelas também são mais propensas a ganhar peso, e se o seu cão foi esterilizado é ainda mais propenso; a frequência de obesidade em cães e cadelas esterilizados pode ser duas vezes maior do que em cães não-esterilizados.