Riscos que o seu cão corre com a obesidade

A obesidade é um problema crescente entre a população humana e, infelizmente, acontece o mesmo com os cães. Vários estudos determinaram que, pelo menos, um em cada cinco cães nos países industrializados é considerado obeso. Se o seu cão for obeso, correrá maior risco de contrair várias doenças crónicas para toda a vida, das quais é importante estar a par.

Probabilidade do seu cão ser obeso

Um cão é considerado obeso quando atinge entre 15% e 20% acima do seu peso ideal ou se não for possível sentir-lhe as costelas através da pele, pelo e tecido corporal. A raça, composição genética, idade, sexo, estilo de vida, dieta e o facto de o cão ter ou não sido castrado contribuirão para a probabilidade de se tornar obeso.

Por exemplo, as cadelas têm maior predisposição para aumentar o peso, enquanto a obesidade é duas vezes mais provável de ocorrer em cães esterilizados do que em cães não esterilizados. Os problemas comportamentais em torno da comida e o próprio comportamento alimentar contribuem também significativamente para o peso do seu cão.

Os riscos da obesidade em cães

Se o seu cão tiver excesso de peso ou for obeso, corre maior risco de contrair várias doenças graves e que poderão implicar mudanças de vida como:

Redução significativa da esperança de vida

Problemas cardiovasculares e respiratórios

Diabetes

Redução da imunidade e, consequentemente, risco de infeções e outras doenças

Doenças osteoarticulares, como a artrite

Doença cardiovascular

Cálculos urinários de oxalato de cálcio

Os cães que são obesos também são propensos a serem letárgicos, não têm motivação e energia, e exibem um baixo nível de esforço quando se trata da prática de exercícios, brincadeiras ou atividades.