Problemas vesicais em cães

Sinais clínicos, causas e tratamentos de ITUs em cães

As infeções do trato urinário inferior, ou ITUs, são um diagnóstico frequente de problemas relacionados com o trato urinário, particularmente entre cadelas. Uma infeção ocorre normalmente quando as bactérias de detritos ou fluidos corporais entram acidentalmente no trato urinário, embora a infeção possa ser um sinal clínico de um sistema imunitário enfraquecido. As ITUs também ocorrem se o seu cão tiver uma doença crónica como a doença renal ou da bexiga ou diabetes.

Se o seu cão tiver uma ITU, tentará urinar frequentemente, esforçando-se muitas vezes por fazê-lo sem necessariamente o conseguir. A sua urina pode estar turva ou com sangue e pode gotejar. Também pode lamber em redor do orifício urinário para tentar aliviar qualquer irritação. Em casos graves, o seu cão também pode ter febre.

O médico veterinário irá realizar um exame minucioso para determinar a causa da ITU do seu cão. Se for uma infeção, será tratado com antibióticos. Deve também incentivar o seu cão a beber muita água para que urine com frequência.

Sinais clínicos, causas e tratamentos de problemas da bexiga no seu cão

Os problemas vesicais são comuns em cães e estão frequentemente relacionados com ITUs e urolitíase. A bexiga é responsável por armazenar a urina, com os músculos ligados à bexiga a sinalizar ao seu cão quando é hora de urinar. As obstruções, incluindo pedras ou tumores, podem interromper esses sinais, enquanto uma infeção pode causar irritação e dor.

Os sinais clínicos de um problema vesical podem incluir dificuldade em urinar, tentativas frequentes de urinar e urina escassa ou inexistente quando o seu cão for finalmente bem-sucedido. O seu cão pode ter um abdómen distendido e sentir dor e, em casos graves, pode perder o apetite ou vomitar.

O tratamento de problemas vesicais pode envolver a colocação de um cateter no seu cão pelo médico veterinário para aliviar a bexiga enquanto o médico veterinário identifica a causa do problema. Um bloqueio completo do trato urinário pode ser fatal, visto que o seu cão não será capaz de se livrar de produtos residuais, pelo que o seu médico veterinário pode recomendar cirurgia. Também pode sugerir medicação e alterações na alimentação para ajudar a gerir qualquer problema vesical no futuro.

Devido à importância do trato urinário na eliminação das toxinas do seu cão, é crucial que contacte o seu médico veterinário, se detetar algum dos sinais clínicos mencionados aqui. O seu médico veterinário será capaz de determinar a causa e fornecer-lhe os melhores cuidados possíveis para o seu animal de estimação.