Compreender a saúde do trato urinário e a dieta do seu cão

Quais são os cães que correm o risco de ter problemas relacionados com o trato urinário?

Embora todos os cães tenham o potencial de desenvolver problemas relacionados com o trato urinário, algumas raças e tipos têm predisposição para estes problemas. As raças mais pequenas podem ter um maior risco de formação de certos tipos de cálculos, em parte porque bebem menos água, têm urina mais concentrada e urinam com menos frequência do que os cães maiores.

Os Dálmatas têm uma mutação genética que afeta o processamento de proteínas no corpo, com o risco de cálculos de urato. Os Buldogues Ingleses e várias outras raças também podem ser afetados por esta mutação. Paralelamente, se o seu cão tiver excesso de peso, é mais provável que desenvolva cálculos de oxalato de cálcio.

Como é que a dieta do meu cão pode ajudar na saúde do trato urinário?

A dieta do seu cão desempenha um papel útil na manutenção de um ambiente urinário saudável para ajudar a reduzir o risco de desenvolvimento de certas cálculos. Isto é feito de várias maneiras, inclusive influenciando o pH da urina, limitando o número de precursores dos cálculos, nalguns casos, ajudando a estimular a diluição, o que ajuda a evitar a "supersaturação" da urina, um estado em que os cálculos se formam espontaneamente.



Se o seu cão tiver cálculos, certos tipos de cálculos podem ser dissolvidas com fórmulas urinárias veterinárias e medicação. Outros tipos não podem ser dissolvidos e podem ter de ser removidos, por exemplo, com procedimentos minimamente invasivos ou cirurgia. Se o seu cão tiver uma infeção, isto deve ser tratado clinicamente com antibióticos.



Importante: dar muita água ao seu cão irá incentivá-lo a beber. O aumento da água consumida ajudará a produzir um maior volume de urina, o que ajudará a diminuir a concentração de sais minerais e também resultará em micção mais frequente, fazendo com que o trato urinário seja libertado quando houver oportunidade de urinar. Em alguns casos, o seu médico veterinário pode aconselhá-lo a usar uma fórmula especial concebida para ajudar a aumentar a ingestão voluntária de água do seu cão. É importante certificar-se de que o seu cão tem sempre acesso a água limpa e fresca, e oportunidades frequentes de sair e urinar.

Se perceber que o comportamento do seu cão em relação à micção mudou, certifique-se de que visita o seu médico veterinário que poderá realizar um exame completo e ajudá-lo a escolher a dieta certa para apoiar a saúde do trato urinário do seu cão.