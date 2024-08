Quando os rins não funcionam corretamente, o cão pode desenvolver uma insuficência renal. Esta doença do rim pode ser aguda ou crónica e está mais presente nos cães mais velhos (crónica), mas também os mais novos podem sofrer dela devido a uma infeção bacteriana, a uma desidratação aguda ou à ingestão de algum produto tóxico, como um anticongelante (aguda).

Esta afeção não está relacionada com os cálculos renais, nem com os cálculos urinários do cão. É verdade que, neste último caso, é possível que o tratamento requeira uma mudança alimentar, mas os alimentos para cães com problemas urinários seriam diferentes dos indicados na dieta renal para cães.

Sintomas da doença renal para cães

Os sinais de que um cão pode sofrer de insuficiência são diferentes caso esta seja aguda e, neste caso, apresenta vómitos, sonolência e perda de apetite, ou crónica, em que o cão bebe água em exagero.

Dado que a doença renal crónica é mais comum nos cães mais velhos, recomendamos-lhe que faça um check up completo anual ao seu cão, à medida que ele vai envelhecendo: a partir dos 12 anos se for de raça pequena, quando ultrapassar os 10 anos se for de raça media ou a partir dos 8 anos se for de raça grande.

Tratamento da doença renal nos cães

Só o veterinário deve diagnosticar esta doença, com os exames que considere necessários, mas de certeza que fará um para verificar se a ureia do cão está alta.

Pela natureza desta doença, é mais do que provável que o veterinário lhe recomende alguma dieta Renal para cães. Se for detetada precocemente, nas etapas iniciais da doença, é provável que lhe prescreva um alimento para séniores. Mas, atenção, outro motivo pelo qual não deve dá-la ao seu cão sem consultar o veterinário é porque a dieta renal pode estar contra indicada caso ele sofra de outras doenças.

Benefícios da comida renal para cães

Dado que a maior parte dos compostos necessários para o organismo chega através da alimentação, é lógico pensar que a comida de cão é primordial caso algum dos seus sistemas de limpeza falhar. De facto, uma dieta adaptada é uma peça fundamental no tratamento da doença renal.

Estes são os benefícios dos alimentos recomendados para a insuficiência renal nos cães: