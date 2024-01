Como é que as necessidades nutricionais do seu cão mudam com a idade

Os cachorros em crescimento, os cães adultos e os cães maduros têm necessidades nutricionais diferentes. Como consequência, uma dieta tem de ser adaptada em todas as fases da vida para garantir que o cão se mantém o mais saudável possível.

Nutrição do cão idoso

Os cães idosos têm uma exigência nutricional significativamente diferente da dos cachorros e até dos cães adultos. Um bom cuidado é essencial para que um cão se mantenha saúde durante toda a vida. A atividade física regular garantirá que o cão mantém a massa muscular e controla o peso. O estado de saúde dos dentes e da pelagem também deve ser monitorizado.

Em termos de requisitos de energia, a ingestão deve ser adaptada ao nível de atividade do animal, que depende da sua idade e de quaisquer preocupações com a saúde. Um cão com artrite movimenta-se menos e, portanto, gasta menos energia, o que o coloca em risco de aumento de peso pouco saudável. Uma dieta de energia reduzida só é imprescindível se o cão tiver excesso de peso. É muito importante não presumir que a redução do entusiasmo pelo exercício físico é uma consequência normal do envelhecimento. O cão deve ser examinado para se verificar se tem alguma doença.

As pesagens e os exames médicos regulares são a melhor maneira de garantir que os problemas relacionados com envelhecimento são detetados o mais depressa possível.

Nutrição para cães idosos

O envelhecimento também é acompanhado pela modificação das capacidades digestivas e de requisitos nutricionais específicos, portanto, os alimentos para cães idosos devem ter as seguintes características:

Maior teor de vitamina C e E

Estes nutrientes possuem propriedades antioxidantes, que protegem o organismo contra os efeitos nocivos do stress oxidativo relacionado com o envelhecimento.

Proteína de elevada qualidade

Os cães idosos são menos eficazes no uso da proteína da dieta do que os cães mais jovens, devido à sua reduzida função digestiva. Melhorar a qualidade da proteína é o principal objetivo. Uma falácia em alguns países é que a proteína é responsável pela insuficiência renal. Na verdade, não é o caso. A insuficiência renal é uma doença crónica, irreversível e frequente com a idade. Recomenda-se a redução do teor de fósforo nos alimentos para retardar a evolução desta doença. No entanto, é importante falar primeiro com o seu médico veterinário e permitir que este diagnostique o estado de saúde antes de fazer qualquer mudança na dieta.

Maior proporção dos elementos ferro, cobre, zinco e manganês

Estes nutrientes ajudam a manter o bom estado da pele e da pelagem. A sua inclusão sob a forma de sais orgânicos, que são muito mais fáceis de assimilar do que os sais minerais, torna mais provável que sejam usados no metabolismo de cães com um aparelho digestivo menos eficaz.

Maior quantidade de ácidos gordos poli-insaturados

O óleo de soja ou, melhor ainda, o óleo de borragem ou o óleo de peixe também são usados para manter a qualidade da pelagem. Os cães normalmente produzem estes ácidos gordos, mas o envelhecimento pode afetar este processo fisiológico.

Teor ligeiramente mais alto de fibras para atuar como "lastro"

A inclusão de um maior teor de fibras ajudará a limitar o risco de obstipação, que pode acompanhar a redução da atividade física do cão idoso.

À medida que envelhecem, os cães sofrem cada vez mais de problemas dentários. Para garantir que continuam a comer em quantidades suficientes, a forma, tamanho e dureza dos seus croquetes devem ser tidos em consideração.