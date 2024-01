​Sinais de que o seu cão está a envelhecer

O processo de envelhecimento em cães é gradual e, por vezes, pode passar despercebido aos seus tutores. Há uma série de sinais a ter em conta quando se identifica se um cão é idoso, bem como uma série de mudanças que os cães idosos vivem à medida que envelhecem.

Cães idosos

O envelhecimento é um processo biológico natural e complexo que pode afetar a capacidade do organismo de manter vários processos metabólicos e aumentar a sua suscetibilidade às doenças. Por mais inevitável que seja, existem maneiras de retardar o processo ou, pelo menos, de evitar acelerá-lo. O principal é prevenir ou atrasar o aparecimento da doença sempre que for possível, identificá-la o mais depressa possível se surgir e tratá-la vigorosamente para preservar a saúde do cão durante o máximo de tempo possível. A medicina preventiva é a abordagem preferida.

Quando é que um cão é considerado idoso?

A idade é um número, não uma doença. A maturidade e a velhice são conceitos arbitrários definidos com base na esperança de vida. Um cão é considerado de meia idade quando atinge o ponto médio de sua esperança de vida e é idoso quando já passaram três quartos da esperança de vida. Naturalmente, cães de portes diferentes não envelhecem da mesma maneira ou ao mesmo ritmo. As raças pequenas têm uma esperança de vida mais longa do que as raças grandes, por isso um cão pequeno envelhece mais lentamente.

Por outro lado, os cães grandes demoram mais a crescer até à idade adulta e envelhecem mais depressa. Isso significa claramente que não têm as mesmas necessidades.

Consequências do envelhecimento para o organismo

O envelhecimento é um processo natural que afeta todo o organismo. Nenhum sistema de órgãos é poupado. Dito isto, a suscetibilidade individual ou a predisposição de um órgão contribuirá para o desenvolvimento de uma doença. O principal é compreender o processo de envelhecimento para retardar os seus efeitos.

Aumento de depósitos de gordura

Os cães tendem a engordar à medida que envelhecem. O animal acumula depósitos de gordura à custa da massa muscular. Quando se perde muita massa, a mobilidade do animal será afetada, levando-o a gastar menos energia. Como resultado, o cão ganha mais peso, perde mais massa muscular e assim por diante. Isto faz com que seja vital monitorizar o estado de saúde do corpo do animal para impedir que ganhe peso e perca massa muscular. Também é essencial tratar qualquer dor que o cão possa ter, que possa impedi-lo de fazer exercício.