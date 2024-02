Como posso cuidar do meu cão que está a envelhecer?

À medida que o seu cão envelhece, começará a notar mudanças físicas e comportamentais que devem ser atendidas se quiser que o seu cão continue a ter uma boa qualidade de vida. Existem maneiras simples de o fazer relativas ao exercício e à dieta.

De que forma a raça e o porte afetam o envelhecimento

Nem todos os cães têm a mesma esperança de vida. Isso depende da genética, do estilo de vida, da raça e do porte. Os cães mais pequenos - com menos de 10 quilos - vivem cerca de 12 anos, enquanto os cães maiores com mais de 45 quilos tendem a viver cerca de sete a oito anos. Além disso, o processo de envelhecimento começa mais cedo em cães maiores, portanto, cada cão pode ser considerado sénior numa idade diferente dos outros cães.

Cada raça e porte de cão comporta problemas específicos relacionados com a idade. Por exemplo, os cães pequenos sofrem geralmente de problemas cardíacos. A dieta do seu cão deve tomar em consideração estas diferenças e fornecer a combinação específica de nutrientes que dê resposta aos problemas de saúde.

Evitar o stress no seu cão em envelhecimento

Uma das considerações mais importantes ao alterar a rotina do seu cão é não causar stress desnecessário. À medida que os cães envelhecem, podem apresentar alterações comportamentais como incontinência, mudanças nos hábitos de sono e diminuição da interação com os tutores. As mudanças abruptas ou rápidas de rotina podem exacerbar estes problemas, portanto, certifique-se de inserir gradualmente eventuais alterações.