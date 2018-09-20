À medida que o seu cão envelhece, irá notar mudanças no comportamento, na personalidade e no seu aspeto físico. A incontinência é uma ocorrência comum nos cães mais idosos e é importante que se sinta seguro dos cuidados a ter com estes cães.

Se o seu cão idoso for incontinente, deixará de urinar da mesma maneira que urinava quando era mais jovem. Pode não reconhecer quando está a urinar, deixar rastos de urina no chão ou ter dificuldade em urinar. É importante que não o castigue por este comportamento, já que não o faz de propósito, mas sim por não ser capaz de controlar estas funções.

Tal como os seres humanos, os cães podem sofrer de problemas digestivos que causam desconforto, sinais clínicos desagradáveis e, por vezes, problemas de saúde mais amplos. A dieta é uma forma fundamental de ajudar a gerir as sensibilidades digestivas e a manter um aparelho digestivo saudável.

Quais são as causas da incontinência em cães?

Tal como nos seres humanos, quando os cães envelhecem, a sua forma física muda: os músculos enfraquecem e o controlo nervoso das diferentes partes do corpo pode diminuir. A incontinência pode ser causada por um simples envelhecimento dos músculos ao redor do aparelho urinário e pela falta de controlo desses músculos.

As cadelas têm uma maior propensão para desenvolver incontinência do que os cães machos e algumas raças maiores têm predisposição para este problema. Entre elas, incluem-se os Boxers, os Dobermans, os Schnauzers Gigantes, os Dogues Alemães e os Pastores Alemães. Na população de cadelas esterilizadas, 30% das cadelas com mais de 20 kg sofre de incontinência. Em raças mais pequenas, o valor é inferior a 10%.

Há evidências de que a obesidade pode ter impacto na probabilidade de um cão sofrer de incontinência, em especial no que respeita às cadelas esterilizadas. Isso deve-se ao facto de o peso da gordura ao redor do aparelho urinário ter um impacto mecânico nos músculos, o que pode levar à incontinência.

As questões relacionadas com o trato urinário subjacentes também podem causar incontinência, nomeadamente a inflamação do aparelho urinário e a cistite, uma infeção ou o desenvolvimento de 'pedras' (denominada de urolitíase). As doenças genéricas como a diabetes ou os distúrbios neurológicos também podem causar incontinência, pelo que é importante levar o seu cão ao médico veterinário assim que notar uma mudança no seu comportamento ao urinar.