Doenças comuns em cães idosos

Osteoartrite em cães séniores

A osteoartrite é uma causa comum de claudicação em cães séniores causada pela deterioração gradual da cartilagem que cobre as articulações. Infelizmente, não há cura para este estado de saúde devido à lenta regeneração de células em cães séniores, mas o tratamento ajuda a aliviar a dor e a atrasar a progressão da doença.

As articulações doridas ou a dificuldade em movimentar-se são por vezes encaradas simplesmente como um sinal de que o seu cão está a envelhecer. No entanto, se perceber que a deslocação é particularmente difícil para o animal, deve consultar o seu médico veterinário para que este possa ajudar a aliviar um pouco o sofrimento do seu cão.

Os cães com excesso de peso são mais propensos a sofrer de osteoartrite devido à pressão adicional sobre as articulações, portanto, manter o seu cão com um peso ideal é uma boa medida de prevenção. Também pode certificar-se de que a alimentação do seu cão contém nutrientes específicos indicados para as articulações, como ácidos gordos ómega 3 anti-inflamatórios ou complexos nutricionais personalizados com eficácia clínica (por exemplo, polifenóis de curcumina, colagénio e chá verde), glucosamina e condroitina.

Os cães séniores e a disfunção cognitiva

À medida que o seu cão envelhece, poderá notar mudanças de comportamento. Embora parte disso possa ser atribuído ao envelhecimento, também pode ser uma disfunção cognitiva que se manifesta em cães de maneira semelhante à doença de Alzheimer nos humanos.

Os vasos sanguíneos do seu cão deterioram-se com a idade, reduzindo o fluxo de sangue e oxigénio enviados para o cérebro. Isto afeta o comportamento do animal, causando desorientação, capacidade de reconhecimento, esquecimento, alterações do ciclo do sono e até mesmo agitação ou hostilidade.

Este estado de saúde pode ser muito angustiante para o seu cão, mas pode ser aliviado. Exercite o seu cão com caminhadas curtas e regulares e restabeleça os comandos que lhe ensinou em cachorro. Reduza o stress, mantendo a rotina diária e considere dar-lhe alimentos ricos em antioxidantes, pois estes podem proteger as células contra radicais livres nocivos.

O seu cão sénior não precisa de sofrer desnecessariamente com estas doenças comuns. Marque uma consulta com o médico veterinário se detetar estes sinais clínicos, para que possa ter a certeza de que está a prestar ao seu cão os melhores cuidados possíveis.