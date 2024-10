Uma das melhores formas de garantir que o seu cachorro cresce e se torne um cão feliz e saudável é incutir hábitos alimentares e de exercício adequados desde o início. Independentemente da raça, idade e níveis de atividade do seu cachorro, pode ajudá-lo a manter uma condição corporal saudável de várias formas simples.

Quando se trata de alimentar o seu cachorro, tenha o cuidado de fornecer comida para cachorro e dose de alimento adequada, à medida que o seu animal atinge cada fase de desenvolvimento diferente. Diga não a qualquer comportamento de pedido de alimento do seu cachorro para manter a sua ingestão de comida sob controlo. A inclusão de quaisquer guloseimas deve estar contemplada na dose diária de alimento do seu animal já que o ajudará a manter um peso e uma condição corporal saudáveis à medida que cresce. Lembre-se, as guloseimas só devem representar até 10% das doses diárias de alimento do seu cachorro.

Uma consulta regular com o seu médico veterinário ajudá-lo-á a satisfazer as necessidades do seu cachorro em cada etapa de desenvolvimento, à medida que este cresce.