Esta dúvida não é só tua. Muitos novos donos de cachorrinhos questionam-se sobre a frequência com que devem alimentar um cachorrinho. A raça e o tamanho futuro do teu cachorrinho ditam as necessidades nutricionais específicas. Como dono de um animal de estimação, é essencial fornecer-lhe uma dieta equilibrada, sendo crucial um equilíbrio certo de nutrientes. Isto coloca-os no caminho certo para uma vida adulta saudável, suportando tanto o crescimento físico como o desenvolvimento do cérebro. Rever as noções básicas de alimentação e nutrição de cachorrinhos vai ajudar-te a cuidar melhor do teu novo cachorrinho.