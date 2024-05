Alimentação e nutrição para cachorros

Ir controlando o peso do seu cachorro é útil para garantir que ele está a crescer, mas o estado do corpo do animal indica claramente se existe excesso de peso ou peso a menos. É importante saber, pois ambos podem causar problemas de saúde. A avaliação corporal baseia-se na aparência e apalpação do seu cachorro para avaliar se este está em forma. O seu médico veterinário pode mostrar-lhe como fazer uma avaliação corporal do seu cachorro.