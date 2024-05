Compreender o comportamento do seu cachorro

Se o seu cachorro apresentar uma postura vigilante, isso significa que algo lhe chamou à atenção. Isso não significa necessariamente que seja uma reação a algo negativo, apenas mostra o interesse do seu cachorro em objetos/situações específicas. Dito isto, preste muita atenção ao desenvolvimento do comportamento do seu cachorro para ter a certeza de que ele se sente confortável e confiante em todas as situações.