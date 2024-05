Preparação para a chegada do seu cachorro

Os cachorros têm aparelhos digestivos muito delicados e mudanças bruscas na sua dieta podem provocar perturbações digestivas ou até deixá-los desconfiados relativamente à comida. Por esse motivo, durante os primeiros dias de adaptação ao seu novo ambiente, o ideal é dar ao seu cachorro o mesmo alimento que o tutor anterior. Depois disso, pode introduzir lentamente o alimento específico para cachorros escolhido por si, que deverá apoiar o crescimento do seu cachorro.



Fazer uma dieta adequada é crucial para o desenvolvimento, o crescimento e a saúde de um cachorro. Em cada etapa, ele necessitará de nutrientes específicos, em quantidades precisas, adequados ao tamanho da sua raça. Por isso, recomendamos a seleção de um alimento para cachorros de alta qualidade com base na idade do cachorro e no tamanho que deverá atingir na idade adulta.