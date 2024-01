Treinar e brincar com o cachorro

Comece por pedir ao seu cão que se sente. Coloque um incentivo comestível, que pode ser um croquete do seu próprio alimento, na mão e segure-o no nível do queixo do cão. De seguida, caminhe rapidamente e diga "lado".



Quando o seu cão estiver prestes a alcançá-lo, pare de andar e faça com que se sente. De seguida, recompense-o pelo bom comportamento. Repita estes passos durante alguns minutos ou até o seu cão se cansar.



Pratique sempre que tiver oportunidade. O treino de obediência em passeio consiste num comportamento avançado para um cão, como tal, obterá melhores resultados se as sessões de treino ocorrerem com frequência durante vários meses.