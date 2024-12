Treino de obediência do cachorro

Deverá aproveitar esta fase para ensinar-lhe as primeiras aprendizagens como conhecer o meio envolvente, outros animais de diferentes espécies, pessoas, reconhecer o seu nome e alguns exercícios básicos como por exemplo sentar-se ou deitar-se. Os cães são animais não verbais pelo que inicalmente não reconhecem as palavras que lhes indicamos. É importante sermos claros quer gestualmente como verbalmente e por isso devemos empregar palavras curtas.

Ensinar o seu cachorro a sentar-se

Usando uma recompensa alimentar, segure a comida sobre o nariz do cachorro e mova-a lentamente para cima e para trás, sobre a cabeça do cachorro. Quando o cachorro segue a comida com a cabeça, irá sentar-se. Quando o seu cão fizer isso, diga a palavra "sentar" com a ação.

Quando o seu animal de estimação estiver sentado, diga "bem sentado" e dê-lhe a recompensa. Serão necessárias muitas repetições para que o seu cachorro aprenda a associar a recompensa ao ato de se sentar. Comece com 3 sessões curtas de treino com duração de apenas 5 minutos por dia, e amplie as sessões pouco a pouco à medida que o seu cachorro crescer.

Ensinar o seu cachorro a deitar-se

Depois de ensinar o seu cão a sentar-se, pode começar a ensinar a ordem "deitar". Faça com que primeiro se sente, e depois encoraje-o a deitar-se segurando a recompensa, baixando-a entre as patas dianteiras e puxando-a para frente (longe) enquanto diz "deitar". Quando se deitar, dê-lhe uma recompensa e muitos elogios.

Como ensinar um cachorro a passear com trela

Uma das obrigações que adquire quando convive com um cão é ir passear com ele todos os dias. Num ambiente urbano, é obrigatório que leve o cachorro a passear com trela e que só o solte em lugares adequados para o efeito.

Parece-lhe demasiado ter de levá-lo a passear todos os dias, várias vezes por dia? Não deveria ser assim, se tiver em conta que o passeio ajuda a manter o equilíbrio emocional do cão e contribui para que ele esteja em forma. Além disso, durante as saídas é muito importante levá-lo sempre com a trela: esta é a melhor maneira de garantir que não ocorre nenhum percalço enquanto explora o mundo nos passeios que efetuar.

Aclarados estes dois pontos, apresentamos alguns conselhos práticos para ensinar a passear ao seu cachorro:

Primeiro, deve estar acostumado a usar a coleira. Só depois poderá colocar-lhe a trela, mas sem notar tensão, sem o obrigar a ir numa determinada direção.

Quando sair com ele à rua, ao princípio siga-o para onde ele quiser ir e, pouco a pouco, faça com que permaneça de um dos seus lados, de preferência à esquerda.

Segure a trela de uma forma suave e vá avançando segundo o ritmo dele, para que o cachorro caminhe perto de si e a trela fique solta. Quando parar, dê um suave esticão para que ele também pare. Para atrair a sua atenção pode utilizar uma recompensa ou carícias.

Um pormenor, nunca utilize a trela como um elemento de castigo, mas sim como algo que significa alegria e satisfação.





Escolher uma recompensa alimentar para treinar o seu cachorro

Escolha algo pequeno e com poucas calorias de que o seu cachorro goste. Um croquete tirado da quantidade ração dose pode resultar, ou um suplemento nutricional específico para treino. Garanta que inclui este suplemento de energia no cálculo da quantidade diária.

Se tem mais aspirações de treino, os clubes de treino de cães estão abertos a todos os cachorros acompanhados pelos tutores. Como a obediência é a base para tudo o que vai fazer com o seu cachorro, ir a um clube confirmará a educação que lhe está a dar.

Brincadeiras de cachorros

Um dos comportamentos básicos do cachorro é a brincadeira: com ela aprende a relacionar-se com os irmãos e a desenvolver as habilidades de que vai precisar quando crescer, tal como o impulso de caça. Este comportamento predador é o que leva o seu cachorro a morder-lhe as mãos, tal como se fossem uma presa.

Um cachorro morde os irmãos a brincar, uma atitude natural e que não causa nenhum dano entre eles, mas que pode ser terrível para si por causa desses dentes de cachorro tão finos e pontiagudos.

Além disso, são muito piores porque ainda não controlam a força.

O cachorro mordisca tudo porque com isto também desenvolve a força da mandíbula, apesar de poder causar estragos sérios em casa. No nosso vídeo “Como evitar que o cão cause destroços” encontra alguns conselhos para remediar estas situações.

Além disso: