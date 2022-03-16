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Dê ao seu cachorro um início de vida perfeito

A Royal Canin desenvolveu uma gama de alimentos com fórmulas únicas que reforçam o crescimento e o desenvolvimento do seu cachorro
Labrador Retriever puppy sitting in black and white on a white background

Alimentação e nutrição para cachorros

As nossas fórmulas para cachorros respondem a uma carência nutricional básica e proporcionam uma solução ampla e completa desenvolvida a pensar no bem-estar da mãe (desde a gestação até ao nascimento e lactação) e do cachorro. Reconhecemos a necessidade de satisfazer os requisitos nutricionais de uma cadela gestante e lactante e dos seus cachorros em fase de desmame. Esse foi o motivo que nos levou a introduzir a linha Birth and Growth, que oferece uma nutrição específica para cadelas e cachorros desde a gestação até ao crescimento.

Black and white Dachshund puppy sleeping

Alimentos à medida

Um alimento para cachorros, capaz de potenciar o seu crescimento, deve ter em conta as características do cão: o seu tamanho, a sua idade, as suas sensibilidades, ou as características específicas da raça em questão. Nas semanas após o desmame, deve oferecer ao seu cachorro até quatro refeições por dia. O número de refeições diárias depende da idade, devendo começar por oferecer quatro refeições por dia, antes de passar a três, e depois a duas quando o cachorro estiver a meio da fase de crescimento.

Ofereça o alimento ao seu cachorro sempre na mesma tigela e no mesmo local para implementar bons hábitos alimentares. Sempre que mudar a dieta do seu cachorro, é muito importante fazer uma transição gradual para evitar problemas digestivos e fazer com que o novo alimento seja bem aceite.

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