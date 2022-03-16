Um alimento para cachorros, capaz de potenciar o seu crescimento, deve ter em conta as características do cão: o seu tamanho, a sua idade, as suas sensibilidades, ou as características específicas da raça em questão. Nas semanas após o desmame, deve oferecer ao seu cachorro até quatro refeições por dia. O número de refeições diárias depende da idade, devendo começar por oferecer quatro refeições por dia, antes de passar a três, e depois a duas quando o cachorro estiver a meio da fase de crescimento.



Ofereça o alimento ao seu cachorro sempre na mesma tigela e no mesmo local para implementar bons hábitos alimentares. Sempre que mudar a dieta do seu cachorro, é muito importante fazer uma transição gradual para evitar problemas digestivos e fazer com que o novo alimento seja bem aceite.

