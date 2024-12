Como dar banho a um cachorro

A frequência dos banhos varia de acordo com a textura da pelagem. O pelo curto só deve ser lavado se estiver sujo, os cachorros de pelo curto precisam de tomar banho duas vezes por ano, em média, e os cachorros de pelo longo precisam de tomar banho aproximadamente de três em três meses.

Se o seu cão gostar de nadar, a pelagem deve ser enxaguada depois. As partículas da água do rio e do mar que ficam no pelo podem causar irritação, e enxaguar com cuidado irá evitar isso.

Antes de dar início ao banho, escove-lhe bem o pelo para eliminar todos os nós e os pelos emaranhados. Depois disto, molhe todo o pelo e aplique o champô, massajando suavemente até criar espuma, tendo o cuidado de não a deixar entrar nos olhos ou ouvidos do cão. O champô só deve ser utilizado se necessário, quer por razões de higiene, quer como parte de um tratamento para o pelo e pele. Certifique-se que o champô utilizado é adequado para cães, de forma a manter uma pelagem saudável. Deve ser utilizada água morna, juntamente com um champô especial para cachorros, para evitar irritação ou desequilíbrio do pH natural da pele.

Deixe atuar durante alguns minutos e depois enxague com bastante água. É uma boa ideia enxaguar a cabeça no final, pois o cão provavelmente vai querer sacudi-la.

Secar o seu cachorro depois de um banho

Após o banho, limpe o seu cachorro vigorosamente e mantenha-o numa sala quente até estar bem seco. No verão, a alternativa é levar o cachorro até ao jardim e secá-lo com um leve movimento das mãos no pelo ou levá-lo a passear, desde que ele não goste de rebolar no chão. Pode ser usado um secador de cabelo se o cão não se importar, escovando o pelo ao mesmo tempo que o seca, mas deve ter cuidado com as queimaduras.

Como retirar alcatrão da pelagem do seu cachorro

É importante ter em conta que, se houver alcatrão no pelo do cão, não deve usar produtos de limpeza à base de dissolventes pois são muito tóxicos. Aplique óleo vegetal nas áreas afetadas, espere alguns minutos para dissolver o alcatrão e depois dê banho ao cão com um champô próprio.

Cortar as unhas de um cachorro

Os cães têm dois tipos de unhas – dedo rudimentar e unhas dos pés – e ambos crescem constantemente. As unhas dos pés sofrem um desgaste natural, mas se crescerem demais têm de ser cortadas.

As unhas dos cachorros precisam de cuidados adequados. Em geral, não é preciso cortar as unhas aos cachorros, mas se ouvir o barulho das unhas no chão, pode cortá-las. Peça ao seu médico veterinário para lhe mostrar as melhores técnicas.

Escovar e pentear o seu cachorro

Tal como acontece com os seres humanos, o pelo de um cão cresce e morre. Os cães de exterior perdem a pelagem duas vezes por ano (primavera e outono), correspondendo às mudanças na luz do dia. Os cães de interior não são tão afetados por mudanças na luz, por isso perdem pelo ao longo do ano, com dois períodos de aumento de perda na primavera e no outono. A escovagem e o banho regulares ajudam a remover o cabelo solto. A frequência e o tipo de utensilios utilizados variam dependendo da natureza do pelo.

Escovar cachorros com pelo curto

Embora o pelo curto não exija limpeza regular, deve ser escovado ocasionalmente. A pele e o pelo mortos soltam-se ao escovar no sentido contrário do pelo com uma escova de borracha. Os resíduos podem ser removidos usando uma escova de cerdas no sentido do pelo em todo o corpo. Termine dando brilho à pelagem com uma camurça húmida.

Limpeza de cachorros com pelo curto ou médio

Estes cães devem ser escovados com mais frequência – pelo menos uma vez por semana – devido à densidade do pelo, que é composto por um subpelo e uma camada superior. Use uma escova com pente, trabalhando no sentido contrário do pelo para soltar o máximo possível de pelo e pele mortos e libertar o subpelo. Os resíduos podem ser removidos usando uma escova de cerdas no sentido do pelo.

Um pente de dentes largos pode ser usado na cauda e nas patas. A pelagem de certas raças de cães de pelo cerdoso (como o Schnauzer) deve ser sujeita a um processo de stripping quatro a cinco vezes por ano. Este é um tipo de tratamento específico em que se arranca o pelo do cão com um pente especial. Isto não é doloroso se for feito corretamente, trabalhando no sentido do pelo.

Escovar cachorros com pelo comprido

Apesar de muito bonitas, as pelagens compridas exigem mais cuidados e uma escovagem diária. Isto pode demorar até uma hora por dia num Galgo Afgão, por exemplo. Use uma escova com pente, trabalhando no sentido do pelo, para eliminar nós e emaranhados. Porque o pelo é longo, pode puxar a pele, por isso deve ter cuidado para não magoar o cachorro.

Usar uma escova de cerdas em cães com pelagens acetinadas, como o Yorkshire Terrier e o Galgo Afgão, irá dar brilho à pelugem.

Pode ser usada uma escova de arame para remover impurezas da pelagem de cães com um subpelo abundante, como o Rough Collie.

Pode ser usado um pente de dentes largos para desembaraçar o pelo atrás dos jarretes.

Todos os utensílios de limpeza devem ser limpos e armazenados num local seco após cada utilização. Evite a ferrugem nas escovas de aço limpando-as bem e esfregando-as com um pano embebido em óleo vegetal.