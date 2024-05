Os primeiros dias e semanas com o seu novo cachorro

Se o seu cachorro começar a ganir e achar que ele precisa de ir fazer as suas necessidades, coloque-lhe a trela, saia com ele e leve-o até ao sítio habitual. Se achar que ele se sente sozinho ou assustado, fale com ele com uma voz calma e tranquilizadora, mas não lhe toque nem brinque com ele. Muita agitação quando ele gane pode gerar um comportamento de procura de atenção. Em contraponto, ignorar o seu cachorro pode causar ansiedade e frustração.