Ir buscar o seu cachorro

Para incentivar o seu cachorro a entrar no carro, coloque lá algum incentivo e dê-lhe algo para roer durante a viagem. Se estiver acompanhado, essa pessoa pode sentar-se na parte de trás do carro com o cachorro sobre os joelhos, no assento ou no chão. Se estiver sozinho, o cachorro deverá viajar num parque. Uma toalha ou um brinquedo com o odor da mãe é uma forma excelente de acalmar o cachorro neste momento.