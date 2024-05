Grande parte do crescimento do seu cachorro, quer ao nível da altura, quer ao nível da musculatura, ocorre entre os seis e os nove meses, dependendo do porte da raça. Os dentes de leite são substituídos por dentes definitivos e a pelagem de adulto substitui a pelagem de cachorro. Entre os seis e os 12 meses, o cachorro poderá começar a levantar a pata ou entrará no seu primeiro período de cio.