Problemas únicos com cachorros

A dieta e os cuidados do seu cachorro deverão ter em consideração dois problemas específicos que afetam muito mais os cães jovens do que os cães adultos: o seu delicado aparelho digestivo e a sua reduzida imunidade.

Um cachorro tem um aparelho digestivo mais frágil do que um cão adulto, em especial imediatamente depois de ter sido feito o desmame, e é facilmente perturbado por mudanças no meio ambiente ou novos alimentos. Os cachorros precisam de fazer uma alimentação que tenha o tamanho, a forma e a textura certas para facilitar a ingestão e que seja de fácil digestão, para que possam obter todos os nutrientes de que necessitam sem sofrer perturbações gástricas.

Entre as 4 e as 12 semanas de vida, os cachorros entram na chamada fase de "intervalo imunitário". Nesta fase, o suporte imunitário da mãe, transmitido pelo leite, diminui, e as defesas naturais do cachorro não estão totalmente desenvolvidas. Durante este período, a dieta é fundamental para apoiar este processo e aumentar a imunidade através de nutrientes como a vitamina E.

Mudar a dieta de um cachorro para a dieta de um cão adulto

Assim que o cachorro atingir a maturidade, pode fazer a transição da dieta e dos cuidados a ter, para ter a certeza de que obterá exatamente o que precisa agora que está no auge do seu desenvolvimento.

Os cães adultos precisam de duas refeições por dia e de uma comida nutricionalmente equilibrada para lhes dar a energia de que necessitam sem demasiada gordura. Pode fazer a transição suave para um novo alimento, introduzindo-o lentamente ao longo de uma semana: misture-o com a comida de cachorro, aumentando gradualmente a percentagem de alimentos novos, para que o seu cão se habitue.

