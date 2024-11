A esterilização da sua cadela é um procedimento comum, contudo, não é uma decisão que deva tomar sem estar devidamente informado. A esterilização da sua cadela traz muitos benefícios, mas também pode ter efeitos imediatos no seu comportamento e, em particular, nas suas necessidades nutricionais.

O que é a esterilização?

A esterilização é um termo que se aplica à remoção dos órgãos reprodutores de uma cadela. Algumas pessoas também usam o termo "castração".

O que acontece quando esterilizo a minha cadela?

Quando a sua cadela é esterilizada, é submetida a uma cirurgia médica realizada por um médico veterinário. O médico veterinário remove os ovários da cadela. De acordo com a recomendação e a avaliação do médico veterinário, poderá também ser efetuada a remoção da trompa de Falópio e do útero. A esterilização faz com que a cadela deixe de poder reproduzir-se e elimina o ciclo do cio.

Qual é a melhor altura para esterilizar a minha cadela?

No caso das cadelas, é importante que elas não sejam esterilizadas antes dos três meses de idade, pois tal pode levar a complicações de saúde mais tarde. No entanto, se a sua cadela for esterilizada antes dos quatro anos de idade, pode ter vantagens para a saúde ao reduzir o risco de infeção uterina.

O seu veterinário poderá aconselhá-lo sobre qual a melhor idade para esterilizar o seu animal de estimação, quais os diferentes métodos de esterilização disponíveis e também ajudá-lo, indicando quais as melhores dietas para a sua cadela depois de ter sido esterilizada.

Quais são os benefícios de esterilizar a minha cadela?

A esterilização da sua cadela traz muitos benefícios, tanto para a saúde e para o bem-estar dela, como para o ambiente doméstico.

Reduz significativamente a probabilidade de os cães machos marcarem o seu jardim quando a sua cadela está no cio

Pode eliminar ou reduzir certos tumores, incluindo os mamários, uterinos e dos ovários.

Evita ninhadas indesejadas

Como o seu comportamento e as necessidades nutricionais irão mudar depois da esterilização?

Tal como acontece com a esterilização de cães machos, a esterilização de uma cadela vai alterar o seu comportamento devido a mudanças hormonais e metabólicas. Ela deixará de entrar no cio e, por conseguinte, não passará pelos comportamentos associados ao mesmo, por exemplo, inquietação ou chamamento. Os requisitos dietéticos também irão mudar.

Se optar por esterilizar a sua cadela, é essencial que esteja ciente de que as suas necessidades nutricionais vão mudar. Após a operação, a cadela pode ganhar peso em apenas alguns meses ou semanas, pois o seu metabolismo mudou significativamente. É importante falar com o seu médico veterinário sobre o peso que a cadela deve ter e sobre como ajustar a ingestão de alimentos devido à esterilização. Deve também dar-lhe um alimento especialmente formulado para cães esterilizados que tenha o equilíbrio nutricional de que precisa.

A esterilização da sua cadela pode trazer-lhe, a ela e ao ambiente doméstico, diversos benefícios, mas não é uma decisão que deva tomar com ligeireza. Se tiver alguma dúvida, coloque-a ao seu médico veterinário que o poderá ajudar.