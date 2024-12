Se todos os sinais forem positivos depois de alguns dias, comece a mudar a proporção do novo alimento e do antigo. Após quatro dias, aumente gradualmente a percentagem do novo alimento para 50/50 e, após seis dias, dê-lhe 75% do alimento novo e 25% do antigo. Por fim, se o seu cão estiver a tolerar bem os novos alimentos, após sete a oito dias, comece a dar-lhe 100% da nova comida. Durante a transição para a nova dieta do seu animal de estimação, é aconselhável não alterar a rotina regular de alimentação, o horário das refeições e a área onde lhe dá de comer. Se estiver preocupado com a forma como a transição para a nova comida do seu animal de estimação está a decorrer, fale com o médico veterinário.