Agora que a sua cadela está em gestação, é essencial dar-lhe, a ela e à futura ninhada, o melhor começo possível. Além de preparar a sua casa e garantir que se sente confortável, deve oferecer-lhe um suporte nutricional adequado à saúde dela e dos seus cachorrinhos.

Dar às cadelas gestantes uma nutrição personalizada durante a gestação pode ter um impacto significativo no futuro bem-estar da ninhada. Por exemplo, num estudo realizado com cadelas gestantes Boston Terriers, as cadelas que receberam suplementos de ácido fólico durante o cio e o início da gestação tiveram ninhadas com menos incidências de fenda palatina.1

A sua cadela, o seu comportamento e a sua alimentação tendem a mudar durante a gestação, por isso, indicamos-lhe o que deve ter em conta e como pode garantir que lhe está a oferecer o apoio de que precisa.

O apetite e o plano de alimentação da sua cadela gestante

No início da gestação, a sua cadela pode sofrer de uma perda temporária de apetite. É uma situação bastante normal e o apetite dela vai regressar à medida que o seu corpo cuida da ninhada em crescimento.

Tendo isso em conta, poderá ser tentador mudar o plano de alimentação de modo a ajustar-se a esta mudança de apetite. Contudo, não é boa ideia alterar o horário de alimentação da sua cadela gestante desta forma. Esta abordagem pode prejudicar a cadela e os seus futuros cachorrinhos, uma vez que não estará a receber uma nutrição adequada ou consistente, o que pode resultar em complicações como a dificuldade em dar à luz. Em vez disso, mantenha o seu horário regular de alimentação com algumas mudanças específicas de apoio à gestação.

Nutrição para cadelas gestantes

Após a quinta semana de gestação, as necessidades energéticas da sua cadela aumentarão 10% a cada semana, à medida que os cachorrinhos se desenvolvem. Ao mesmo tempo, a sua capacidade para comer pode ficar limitada devido à sua transformação física, não lhe sendo possível ingerir ou digerir os nutrientes de que precisa. A solução é a transição para um alimento denso em energia, ou seja, rico em energia.

No último terço da gestação da sua cadela, após os 42 dias, pode mudar completamente para um alimento com alto teor energético para a apoiar nas fase final da gestação. Deve igualmente aumentar o volume de alimentos em 10% a cada semana até que dê à luz, pois precisará de energia e nutrientes adicionais.

Um ponto importante a ter em conta é que deve oferecer à sua cadela gestante um alimento nutricionalmente equilibrado que não exija a toma de suplementos. Alguns destes suplementos que normalmente administraria à sua cadela, por exemplo, o cálcio, podem interferir na regulação normal das vitaminas e dos minerais no seu corpo durante a gestação, provocando complicações de saúde indesejadas.