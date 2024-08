O valor nutricional dos cereais nos alimentos para cães e gatos

As dietas sem cereais são seguras para gatos e cães?

Nos últimos anos, tem-se verificado uma tendência crescente na oferta de alimentos sem cereais para gatos e cães (ou seja, feitas com receitas que não contêm cereais), principalmente devido a preocupações com alergias alimentares por eles provocados ou com o consumo de hidratos de carbono.

Na realidade, as pesquisas demonstraram que as alergias alimentares são responsáveis por apenas 1-2% das consultas médico-veterinárias em gatos e cães4. Por outro lado, as alergias ambientais foram identificadas como sendo muito mais comuns.

Os cererais são uma fonte rica em ácidos gordos essenciais, fibras, vitaminas e sais minerais, o que os torna uma parte importante de uma alimentação completa e equilibrada. Mudar a alimentação do seu gato ou cão para uma totalmente à base de carne e sem os suplementos adequados, acarreta um risco considerável de excessos ou carências nutricionais. Mais especificamente, os regimes alimentares totalmente à base de carne, podem não fornecer ao seu animal de estimação os hidratos de carbono necessários para uma nutrição completa e equilibrada.

Antes de fazer qualquer alteração na alimentação do seu animal de estimação, é recomendado que consulte um médico veterinário, de forma a garantir que o novo alimento é completo, equilibrado e totalmente seguro para o seu gato ou cão.

Encontrar o equilíbrio nutricional certo

Na ROYAL CANIN, levamos a cabo extensas pesquisas há mais de 50 anos sobre estes ingredientes e descobrimos que, quando processados corretamente, os cereais podem constituir uma potente fonte de energia e fornecer nutrientes essenciais para o seu gato ou cão.

Os alimentos saudáveis para gatos e cães proporcionam nutrientes com origem em variadas fontes. Não apenas nutrientes provenientes da carne, mas também hidratos de carbono dos cereais, como o trigo e o milho. O importante é garantir que o seu animal de estimação recebe uma mistura equilibrada e específica, com os mais de 40 nutrientes essenciais para promover a sua saúde e o bem-estar contínuos.

