Explicação sobre nutrientes essenciais para gatos e cães

Na Royal Canin, colocamos os nossos conhecimentos científicos e nutricionais ao serviço da saúde e do bem-estar dos animais de estimação. No centro de cada etapa do processo de inovação está a prioridade que damos aos cães e gatos com o objetivo de desenvolver soluções nutricionais personalizadas. Saiba de que forma adaptamos as nossas dietas de acordo com as raças, as etapas da vida, os estilos de vida e as necessidades de cuidados dos animais de estimação.