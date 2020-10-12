Segurança nos alimentos para animais de estimação: as perguntas que deve colocar aos fabricantes

No nosso campus em Aimargues, a equipa de nutricionistas desenvolve e testa as novas formulações, levando a cabo investigação em várias áreas e utilizando conhecimentos provenientes de todo o mundo. A nossa abordagem inclusiva e colaborativa permite-nos contribuir e beneficiar das últimas descobertas científicas e observacionais no campo da nutrição para animais de estimação. Isto inclui a cooperação contínua com o Waltham Petcare Science Institute (em Melton Mowbray, no Reino Unido) e o Pet Health and Nutrition Center (em Lewisburg, nos EUA).

Ensaios alimentares

Pergunta da WSAVA: Os vossos alimentos são sujeitos a testes com base nos ensaios alimentares da AAFCO, ou são formulados de maneira a cumprir os perfis de nutrientes da AAFCO/FEDIAF?

A ciência e a observação estão no centro da forma como procedemos à formulação dos nossos alimentos. Temos dois Centros próprios, dedicados à investigação sobre a palatabilidade e digestibilidade dos alimentos. Os animais que vivem nestas instalações são observados continuamente e estudados no âmbito da saúde e do bem-estar. Embora realizemos análises aos comportamentos alimentares dos animais, nunca realizamos testes invasivos.

O respeito pela saúde e pelo bem-estar dos gatos e cães está na base da filisofia da Royal Canin, estando proibidas quaisquer experiências invasivas em animais. As únicas experiências que realizamos são para estabelecer a preferência alimentar, a palatabilidade e a digestibilidade. A palatabilidade e a digestibilidade são avaliadas através da resposta aos alimentos nos gatos e cães. As reações destes "provadores profissionais" são, em seguida, cuidadosamente observadas.

Quando se trata de realizar ensaios alimentares, a Royal Canin respeita os padrões nutricionais globais. Além das normas da AAFCO e da FEDIAF, as exigências nutricionais estabelecidas pelo National Research Council (NRC) também são respeitadas. Na Europa, as características nutricionais das dietas veterinárias estão estabelecidas na Diretiva 2008/38/CE (diretiva PARNUTs). Desenvolvemos mais de 200 fórmulas diferentes, incluindo produtos húmidos e secos para gatos e cães.

A grande maioria é validada e está em conformidade com os perfis nutricionais da AFFCO e da FEDIAF e/ou ensaios alimentares, onde estes são os reguladores nutricionais mais relevantes. Formulamos uma série de produtos terapêuticos ou de relevância clínica específica, como as nossas dietas de suporte hepático e renal, que têm níveis de nutrientes adaptados de forma muito rigorosa para atender às necessidades específicas dos gatos e cães com doenças desta natureza. Algumas dietas impedem o cumprimento das diretrizes de adequação nutricional da AAFCO para a manutenção de animais adultos. Para estas dietas, é mais importante ajudar a controlar o estado de saúde dos animais afetados do que corresponder aos perfis nutricionais da AAFCO.

Nesses casos, todas as fórmulas passaram por testes de produto alternativos e mostraram-se seguras através da realização de ensaios clínicos, que demonstraram a eficácia das fórmulas no maneio dos processos patológicos para os quais foram destinadas. Todas as fórmulas foram administradas a gatos e cães doentes em ensaios alimentares de longo prazo e foram capazes de providenciar aos animais o suporte nutricional de que precisavam. Estas dietas podem ser facilmente reconhecidas, já que estão rotuladas como alimento dietético completo, paa uma finalidade específica e com a recomendação de consultar um médico veterinário antes de da sua utilização ou se necessário prologar o período de utilização.