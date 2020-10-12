Segurança nos alimentos para animais de estimação: as perguntas que deve colocar aos fabricantes
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Se não sabe como avaliar a comida do seu gato ou cão, a ajuda está aqui à mão. A World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) criou um kit de avaliação nutricional, que inclui as principais perguntas que deve colocar aos fabricantes de alimentos para animais de estimação, a fim de verificar a qualidade e a segurança alimentar de cada opção disponível.
Os alimentos para o meu animal de estimação são seguros?
Tanto a American Animal Hospital Association (AAHA), como a World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) publicaram as Diretrizes para a Avaliação Nutricional, que no fundo estabelecem as orientações para se poderem fazer as recomendações nutricionais adequadas para cada gato e cada cão.
A Ferramenta Global de Nutrição da WSAVA contém as 'Recomendações sobre como selecionar alimentos para animais de estimação'. Este recurso sugere as principais perguntas que deve colocar aos fabricantes de alimentos para animais de estimação.
Perguntas a colocar aos fabricantes de alimentos para animais, sugeridas pela WSAVA1
- Dispõe de um nutricionista qualificado a tempo inteiro?
- Qual o nome e as qualificações do nutricionista?
- Quem define as fórmulas nutricionais dos vossos alimentos e de que credenciais dispõe?
- Os vossos alimentos são sujeitos a testes com base nos ensaios alimentares da AAFCO, ou são formulados de maneira a cumprir os perfis de nutrientes da AAFCO? (Nota: Os requisitos nutricionais da FEDIAF - Federação Europeia da Indústria de Alimentos para Animais de Estimação são válidos na Europa.)
- Que tipo de investigação sobre o produto foi realizada?
- Os resultados são publicados mediante artigos em revistas científicas de renome na área?
A Royal Canin responde
Nutricionistas qualificados
Perguntas da WSAVA: Dispõe de um nutricionista qualificado a tempo inteiro? Qual o nome e as qualificações do nutricionista? Quem define as fórmulas nutricionais dos vossos alimentos?
A Royal Canin é uma empresa com presença a nível mundial, que fornece soluções nutricionais para gatos e cães em mais de 91 países e que dispõe de fábricas com acesso à mais recente tecnologia, localizadas em todo o mundo.
As fórmulas nutricionais são desenvolvidas por uma equipa de nutricionistas veterinários certificados e diplomados, nutricionistas com graus de douturamento e associados da Royal Canin com mestrados em nutrição animal. Estas equipas estão sediadas principalmente no Royal Canin Research Campus em Aimargues, França, mas também dispomos de nutricionistas veterinários credenciados, em vários outros países.
No nosso campus em Aimargues, a equipa de nutricionistas desenvolve e testa as novas formulações, levando a cabo investigação em várias áreas e utilizando conhecimentos provenientes de todo o mundo. A nossa abordagem inclusiva e colaborativa permite-nos contribuir e beneficiar das últimas descobertas científicas e observacionais no campo da nutrição para animais de estimação. Isto inclui a cooperação contínua com o Waltham Petcare Science Institute (em Melton Mowbray, no Reino Unido) e o Pet Health and Nutrition Center (em Lewisburg, nos EUA).
Ensaios alimentares
Pergunta da WSAVA: Os vossos alimentos são sujeitos a testes com base nos ensaios alimentares da AAFCO, ou são formulados de maneira a cumprir os perfis de nutrientes da AAFCO/FEDIAF?
A ciência e a observação estão no centro da forma como procedemos à formulação dos nossos alimentos. Temos dois Centros próprios, dedicados à investigação sobre a palatabilidade e digestibilidade dos alimentos. Os animais que vivem nestas instalações são observados continuamente e estudados no âmbito da saúde e do bem-estar. Embora realizemos análises aos comportamentos alimentares dos animais, nunca realizamos testes invasivos.
O respeito pela saúde e pelo bem-estar dos gatos e cães está na base da filisofia da Royal Canin, estando proibidas quaisquer experiências invasivas em animais. As únicas experiências que realizamos são para estabelecer a preferência alimentar, a palatabilidade e a digestibilidade. A palatabilidade e a digestibilidade são avaliadas através da resposta aos alimentos nos gatos e cães. As reações destes "provadores profissionais" são, em seguida, cuidadosamente observadas.
Quando se trata de realizar ensaios alimentares, a Royal Canin respeita os padrões nutricionais globais. Além das normas da AAFCO e da FEDIAF, as exigências nutricionais estabelecidas pelo National Research Council (NRC) também são respeitadas. Na Europa, as características nutricionais das dietas veterinárias estão estabelecidas na Diretiva 2008/38/CE (diretiva PARNUTs). Desenvolvemos mais de 200 fórmulas diferentes, incluindo produtos húmidos e secos para gatos e cães.
A grande maioria é validada e está em conformidade com os perfis nutricionais da AFFCO e da FEDIAF e/ou ensaios alimentares, onde estes são os reguladores nutricionais mais relevantes. Formulamos uma série de produtos terapêuticos ou de relevância clínica específica, como as nossas dietas de suporte hepático e renal, que têm níveis de nutrientes adaptados de forma muito rigorosa para atender às necessidades específicas dos gatos e cães com doenças desta natureza. Algumas dietas impedem o cumprimento das diretrizes de adequação nutricional da AAFCO para a manutenção de animais adultos. Para estas dietas, é mais importante ajudar a controlar o estado de saúde dos animais afetados do que corresponder aos perfis nutricionais da AAFCO.
Nesses casos, todas as fórmulas passaram por testes de produto alternativos e mostraram-se seguras através da realização de ensaios clínicos, que demonstraram a eficácia das fórmulas no maneio dos processos patológicos para os quais foram destinadas. Todas as fórmulas foram administradas a gatos e cães doentes em ensaios alimentares de longo prazo e foram capazes de providenciar aos animais o suporte nutricional de que precisavam. Estas dietas podem ser facilmente reconhecidas, já que estão rotuladas como alimento dietético completo, paa uma finalidade específica e com a recomendação de consultar um médico veterinário antes de da sua utilização ou se necessário prologar o período de utilização.
Controlo de qualidade e investigação de produto
Perguntas da WSAVA: Que medidas específicas de controlo de qualidade utilizam para garantir a consistência e a qualidade dos vossos ingredientes e do produto final? Que tipo de investigação sobre o produto foi realizada? Os resultados são publicados em artigos revistos e validados por especialistas da área?
Na Royal Canin asseguramos os tutores dos animais de estimação que os alimentos que produzimos para os animais são seguros e de elevada qualidade, em todas as fases do processo. O nosso robusto processo de controlo de qualidade pode incluir qualquer uma das seguintes análises não invasivas, tendo em conta o objetivo específico do alimento:
- Ensaios de palatabilidade
- Ensaios de digestibilidade
- Ensaios de supersaturação relativa (urinários)
- Qualidade e consistência das fezes
- Análises de aminoácidos
- Análises de ácidos gordos
- Estudos toxicológicos e dados de estabilidade
- Ensaios clínicos de eficácia em conjunto com médicos veterinários e tutores de animais de estimação
- Parâmetros sanguíneos (quando apropriado)
- Investigação revista e validada por especialistas da área
- Ensaios alimentares de campo em colaboração com criadores e profissionais da área
A qualidade do produto começa com a auditoria de cada ingrediente proveniente de cada fornecedor. Sempre que possível, utilizamos ingredientes locais, no entanto, a segurança e a qualidade dos ingredientes são a nossa prioridade. Antes de entrar nas nossas instalações, cada ingrediente é examinado por técnicos treinados para confirmar a qualidade e a segurança.
Um dos mais importantes testes de segurança do produto consiste na Near Infrared Spectroscopy (NIRS), uma ferramenta analítica que compara a "impressão digital" de um ingrediente contra uma extensa base de dados interna de requisitos. Se os resultados do NIRS do ingrediente recebido não corresponderem ao padrão, o ingrediente é rejeitado antes de ser sequer descarregado.
Também são realizados testes adicionais, para além do NIRS. Por exemplo, o teste de micotoxinas (para detetar a formação de fungos) é realizado em qualquer ingrediente ou matéria-prima que possa ser afetado, pois isso poderia obviamente comprometer o bem-estar dos gatos e cães.
Também tomamos várias precauções no que respeita a deslocações permitidas dos funcionários dentro das nossas fábricas de alimentos para animais de estimação. A delimitação de zonas restritas é outra forma de manter a qualidade e a segurança, assegurando que os materiais indesejados e elementos que representem um risco biológico ou físico não são transportados de uma área para outra. As zonas podem ser divididas em áreas dedicadas a:
- Receção, realização de testes iniciais e processamento de matérias-primas
- Medição inicial e dosagem de matérias-primas, mistura e moagem
- 'Processamento térmico' ou confeção
- Secagem, revestimento e arrefecimento (fabrico de alimentos secos)
- Embalagem e armazenamento
Garantir a segurança em todas as nossas fábricas
As nossas rigorosas medidas de segurança não ficam por aqui. Uma rede de laboratórios de última geração distribuídospor todo o mundo, conduz análises detalhadas de todos os ingredientes e produtos finais nas nossas fábricas. Uma rede global de laboratórios significa que juntos podemos vigiar as tendências e alertarmo-nos uns aos outros sobre potenciais problemas. Isto significa também que podemos aprimorar continuamente a maneira como trabalhamos, inovar a maneira como praticamos a segurança alimentar, melhorar os métodos de controlo de qualidade e, em última análise, criar produtos melhores.
As fábricas da Royal Canin cumprem e superam muitos padrões de garantia de qualidade, definidos por organismos de acreditação externos e pelos nossos próprios regulamentos da Mars Petcare. Eis alguns exemplos:
- Verificações de segurança alimentar da Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo (HACCP)
- Norma de Boas Práticas de Fabricação e Princípios Gerais de Higiene Alimentar (GMP/GHP)
- Padrões de qualidade e segurança alimentar da Mars
A implementação de padrões elevados como estes leva-nos a altos níveis de precisão, qualidade, progresso ambiental e, o mais importante, segurança alimentar. Com a concretização de mais de 500.000 análises de matérias-primas e produtos finais por ano, nunca cedemos no nosso compromisso de dar aos animais de estimação somente o melhor produto que podemos criar.
1 https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Selecting-the-Best-Food-for-your-Pet.pdf
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Na Royal Canin, centramos os nossos esforços na identificação das necessidades únicas dos cães e dos gatos. Tudo o que fazemos é concebido para criar fórmulas nutricionais personalizadas, de forma a promover a saúde e o bem-estar contínuo dos animais. Saiba mais sobre a nossa abordagem científica à nutrição para animais de estimação.
Navegar nas nossas gamas de produtos
Cada fórmula Royal Canin foi criada com o objetivo de fornecer nutrição personalizada de acordo com as necessidades do seu animal de estimação, tendo em conta a raça, a idade, o estilo de vida ou as sensibilidades do animal. Navegue pela linha completa de produtos e descubra como podemos ajudar o seu animal de estimação a desfrutar do máximo de saúde possível.
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