Filosofia nutricional da Royal Canin

Constante inovação

A Royal Canin faz parte de uma indústria em constante evolução, com várias tendências alimentares que recentemente se estão a tornar cada vez mais populares. De forma a evitar a confusão trazida por informações erradas ou a adesão a tendências temporárias, e por forma a garantir que continuamos a tomar as melhores decisões (aquelas que têm como foco o melhor interesse dos animais de estimação), colocamos a investigação e a inovação no seio de tudo o que fazemos. Quanto mais bem informados estivermos, mais bem posicionados estaremos para contribuir da melhor forma para a saúde e o bem-estar dos gatos e cães.

Desde a criação da Royal Canin em 1968, que a observação e a inovação levaram ao desenvolvimento de mais de 200 produtos exclusivos, feitos à medida das necessidades dos gatos e cães. Mas não ficámos por aqui. Nunca tomamos o conhecimento como certo e mantemos continuamente o diálogo com cientistas e peritos na área, especialistas em animais de estimação e também os próprios tutores, que vamos mantendo informados sobre os nossos desenvolvimentos.

Ao aumentar o nosso conhecimento e ao partilhá-lo com os nossos parceiros, criamos uma relação de credibilidade e confiança, permitindo-nos adicionar valor a todas as interações tidas com os respetivos animais de estimação, e garantindo sempre a existência de uma ligação direta às necessidades conhecidas dos animais.

Além disso, na Royal Canin, as pesquisas, perceções e parcerias cimentadas permitem-nos expandir as nossas soluções nutricionais. Na nossa busca por proporcionar fórmulas cada vez mais rigorosas, testamos e revemos constantemente as adaptações à forma, à textura, à palatabilidade e à digestibilidade dos produtos, garantindo a segurança dos mesmos em cada etapa.