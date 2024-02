Nutrição feita à medida, para necessidades únicas

À medida que o seu animal de estimação cresce e amadurece, existem muitos fatores diferentes que podem afetar as respetivas necessidades nutricionais. Dar resposta a estas alterações rapidamente pode fazer toda a diferença na sua saúde no longo prazo. É por isso que é tão importante agendar visitas regulares no seu médico veterinário assistente.



As avaliações nutricionais devem ser realizadas por um especialista em saúde animal, antes de efetuar qualquer alteração no regime alimentar do seu gato ou cão. O objetivo desta avaliação é analisar o estilo de vida do seu animal de estimação, as rotinas de alimentação, as sensibilidades e qualquer outra coisa que possa afetar as necessidades nutricionais do animal. Em seguida, poderá, em conjunto com o médico veterinário, tomar decisões nutricionais para o seu gato ou cão com base em factos científicos, respeitando as necessidades exclusivas do seu animal de estimação.