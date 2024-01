APPETITE CONTROL CARE Jelly

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Appetite Control Care em geleia é uma fórmula feita à medida para apoiar gatos adultos esterilizados, para ajudar a controlar o comportamento de solicitação de alimento e a limitar o aumento excessivo de peso. ROYAL CANIN® Appetite Control Care em geleia é formulado com um teor preciso de energia e um teor moderado de gordura. O conteúdo específico de humidade em ROYAL CANIN® Appetite Control Care em geleia ajudará a satisfazer o apetite do seu gato. Esta fórmula também ajuda a regular a fome do seu gato e a manter a sensação de saciedade. Num estudo interno, os resultados de ROYAL CANIN® Appetite Control Care em geleia foram um sucesso comprovado, com mais de 90% dos tutores de gatos participantes a relatar que o comportamento de solicitação de alimento do seu gato tinha sido controlado em apenas 4 semanas de utilização deste alimento. Para apelar ao apetite de cada gato, ROYAL CANIN® Appetite Control Care também é apresentado em duas outras texturas de alimento húmido: Molho e Patê. Está também disponível como alimento seco com crocante croquete. Se o seu gato gosta de uma combinação de alimento húmido e seco, não se esqueça de seguir as recomendações de alimentação na embalagem para garantir que serve a quantidade ideal de cada uma.

Ler mais