Intense Beauty Gravy

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Manter o pelo do seu gato pode ser um desafio, especialmente em raças com pelos longos. No entanto, fornecer ao seu gato os nutrientes corretos irá contribuir substancialmente para uma pelagem saudável e brilhante que realmente demonstre a sua beleza natural. O ROYAL CANIN® Intense Beauty em Molho contém elevados níveis de ácidos gordos ómega 3 e ómega 6 para ajudar o seu gato a manter uma peagem bonita e uma pele saudável. O ROYAL CANIN® Intense Beauty em molho também ajuda o seu gato a manter um peso ideal – com um baixo teor de gordura para ajudar a prevenir o ganho excessivo de peso e um nível ideal de proteínas para um desenvolvimento e crescimento muscular saudáveis. Um sistema urinário saudável também é suportado pelo ROYAL CANIN® Intense Beauty em molho, que ajuda a manter a função do trato urinário inferior do seu gato. Para satisfazer as preferências individuais de cada gato, o ROYAL CANIN® Intense Beauty também está disponível sob a forma de alimento seco com croquetes crocantes e aromáticos. Se está a pensar em alimentação mista, basta seguir as nossas orientações de alimentação presentes na embalagem para garantir que o seu gato recebe a quantidade precisa de alimento seco e de alimento húmido para um máximo benefício.

Ler mais