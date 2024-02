Indoor Sterilized Morsels in Jelly

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Indoor Sterilised pedaços em geleia é especialmente formulado para gatos esterilizados de interior como o seu. Este produto é formulado com proteínas de elevada digestibilidade e Zeolite para favorecer a digestão do seu gato. O ROYAL CANIN® Indoor Sterilised pedaços em geleia contém humidade adicional para aumentar a ingestão de água do seu gato e ajudar a manter a saúde do trato urinário. Esta fórmula adaptada inclui o equilíbrio ótimo de proteínas, hidratos de carbono e gordura que o seu gato esterilizado de interior necessita. Comprovou-se em ensaios científicos, que o ROYAL CANIN® Indoor Sterilised pedaços em geleia foi bem apreciado pelos gatos de interior e tutores que participaram no estudo. Para satisfazer ainda mais as preferências do seu gato, o alimento húmido ROYAL CANIN® Indoor Sterilised está também disponível numa textura alternativa: ROYAL CANIN® Indoor Sterilised pedaços em molho. Siga as orientações de alimentação que se encontram na embalagem para garantir que o seu gato recebe a quantidade certa de alimento.

