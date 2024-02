LIGHT WEIGHT CARE Fatias finas em geleia

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Light Weight Care em geleia é uma fórmula nutricionalmente completa e equilibrada especialmente concebida para ajudar a limitar o aumento de peso e promover a manutenção de um peso saudável. O teor proteico especialmente adaptado nesta fórmula de alimento húmido ajuda a manter a massa muscular do seu gato para que permaneça com um peso saudável. O ROYAL CANIN® Light Weight Care em geleia também é enriquecida com L-carnitina - um aminoácido envolvido no metabolismo saudável das gorduras. O ROYAL CANIN® Light Weight Care apresenta resultados comprovados. O nosso estudo* demonstrou que mais de 90% dos gatos atingiram um peso mais saudável em apenas 8 semanas de alimentação com o programa nutricional Light Weight Care (combinando as fórmulas tanto de alimento seco como de alimento húmido). O ROYAL CANIN® Light Weight Care também está disponível em molho ou como alimento seco. mistura de alimentos húmidos e secos proporciona variedade e benefícios. *Estudo interno da Royal Canin

