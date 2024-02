Urinary Care Gravy

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Se reparou que o seu gato urina com muito mais frequência e presta menos atenção aos locais apropriados para o fazer (ou seja, fora ou na sua bandeja sanitária), então, o seu gato pode ter um problema de saúde urinária. Mesmo que não tenha notado nada invulgar nos hábitos de higiene do seu gato, vale sempre a pena verificar com o seu médico veterinário, já que os problemas de saúde nem sempre são imediatamente visíveis externamente. O ROYAL CANIN® Urinary Care em molho é especialmente adaptado para ajudar a manter um equilíbrio saudável de sais minerais na urina do seu gato para manter a sua saúde urinária. Sabemos que os problemas urinários são mais frequentes em gatos com excesso de peso, portanto, ajudar o seu gato a manter o peso corporal ideal também irá contribuir para manter o sistema urinário saudável. Este alimento contém um perfil nutricional que é instintivamente preferido por gatos adultos por aumentar a palatabilidade e o consumo total. O ROYAL CANIN® Urinary Care também está disponível sob a forma de alimento seco com croquetes crocantes e aromáticos. Se está a pensar em alimentação mista, basta seguir as nossas orientações de alimentação presentes na embalagem para garantir que o seu gato recebe a quantidade precisa de alimento seco e de alimento húmido para um máximo benefício.

Ler mais