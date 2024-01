INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

O ROYAL CANIN® Gastrointestinal Hairball é uma dieta nutritiva e equilibrada de forma precisa, especificamente formulada para ajudar a apoiar a saúde digestiva do seu gato em casos formação recorrente de bolas de pelo ou sensibilidades gastrointestinais semelhantes. Esta fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, incluindo prebióticos, contribui para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis. Graças a uma combinação específica de fibras - incluindo psyllium - esta dieta ajuda a eliminar o pelo ingerido e a controlar a formação de bolas de pelo. Esta dieta é formulada com um teor calórico moderado para ajudar o seu gato a manter um peso corporal saudável. Esta dieta também promove um ambiente urinário desfavorável ao desenvolvimento tanto de cálculos por estruvite como de oxalato de cálcio. Como parte da gama ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition é importante que este produto seja dado ao seu animal de estimação apenas quando recomendado por um médico veterinário. A transição de uma dieta para outra para o seu animal de estimação deve ser feita progressivamente ao longo de um período de 7–10 dias. Siga sempre a quantidade correta da dose recomendada.

