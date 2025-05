O ROYAL CANIN® URINARY S/O + BLADDER COMFORT + SATIETY seco é um alimento dietético completo para gatos que tem por objetivo a dissolução e a redução da recorrência de cálculos de estruvite, para doenças do trato urinário inferior dos felinos e a redução do excesso de peso. Propriedades de subsaturação ou metaestabilização da urina para a estruvite e/ou propriedades de acidificação da urina. RECOMENDAÇÕES: recomenda-se a consulta de um médico veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização. Para a dissolução dos cálculos de estruvite, utilizar este alimento durante 5 a 12 semanas e inicialmente até 6 meses para a redução da recorrência de cálculos de estruvite. Utilizar até obtenção do peso pretendido e depois se for necessário manter o peso corporal visado. Para gatos, recomenda-se um período de transição no início da dieta. Para uma perda de peso eficiente ou para a manutenção do peso ideal, não deve ser ultrapassada a ingestão diária de energia recomendada. COMPOSIÇÃO: proteínas de aves de capoeira desidratadas, fibras vegetais, glúten de trigo*, mandioca (tapioca), farinha de trigo, proteínas animais hidrolisadas, sais minerais, gorduras animais, polpa de chicória, glúten de milho, óleo de peixe, farinha de milho, cascas e sementes de psyllium, farinha de tagetes, hidrolisado de proteína do leite, glucosamina obtida por fermentação, cartilagem hidrolisada (fonte de condroitina). ADITIVOS (por kg): Aditivos nutritivos: Vitamina A: 25.200 UI, Vitamina D3: 1.000 UI, Ferro (3b103): 30 mg, Iodo (3b201, 3b202): 3,1 mg, Cobre (3b405, 3b406): 9 mg, Manganês (3b502, 3b504): 40 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 95 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,04 mg - Antioxidantes. CONSTITUINTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 34,0% - Fibra bruta: 14,6% - Matéria gorda bruta: 9,0% - Cinza bruta: 8,2% - Cálcio: 0,89% - Fósforo: 0,80% - Sódio: 1,13% - Magnésio: 0,05% - Potássio: 0,81% - Cloreto: 1,89% - Enxofre: 0,71% - Energia metabolizável: 3.126 kcal/kg. MODO DE UTILIZAÇÃO: ver quadro. Os pesos indicados no quadro são os pesos pretendidos. Água permanentemente disponível. N.º de lote, n.º de registo do estabelecimento e data de consumo recomendada: ver na embalagem. Armazenar num local fresco e seco. *L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.