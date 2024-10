Indicado para Chihuahuas com mais de 8 meses, o ROYAL CANIN® Chihuahua em patê foi especificamente formulado tendo em conta as necessidades nutricionais do seu cão adulto. O ROYAL CANIN® Chihuahua em patê foi desenvolvido para ajudar o seu cão a ter um trânsito intestinal saudável. Também contém nutrientes que ajudam a nutrir a pele e a pelagem dos Chihuahuas, para os manter saudáveis. A textura do ROYAL CANIN® Chihuahua em patê foi adaptada para aumentar a palatabilidade e satisfazer, inclusive, o Chihuahua com o apetite mais caprichoso! A suave textura do patê é também a ideal para as mandíbulas das raças de cães X-small, como o Chihuahua, pois simplificam a mastigação e contribuem para uma ingestão e digestão ótimas. Para atender às preferências particulares de cada cão, o ROYAL CANIN® Chihuahua em patê também está disponível como alimento seco, na forma de crocantes e aromáticos croquetes. Se pondera oferecer uma alimentação mista, simplesmente terá que seguir as indicações relativas às doses diárias para garantir que o seu cão recebe a quantidade exata tanto de alimento húmido como seco para um benefício ótimo.